Buffalo Elementary Honor Rolls

BUFFALO — These are the Principal’s and Teachers’ Honor Rolls for Buffalo Elementary School for the 2nd nine weeks of of the 2016-2016 school year.

Principal’s Honor Roll

3rd Grade

Brennan Anderson, Emily Calvert, Latristan Clawson, Brayden Darling, Kennedy Ferguson, James Gault, Shelby Gilbert,

Carter Hackler, Taylor Howard, Chad Jeter, Landon Johnson, Aleta Jolly, Johnathon Jones, Lillian Kurtz, Lexi Merchant, Evan Millwood, Carson Petrie, Daniella Ponce, Jayden Ramos-Perez, Joslynn Rufrano, Colleen Silvey, Tyson Trammell, Tremell Walker, Nathan Weaver

4th Grade

MiKaylah Coker, Aryn Freeman, Isaiah Glass, Ethan Smith

5th Grade

Andrew Brown, Jamel Burnett, LaCoria Cunningham, Catie Deputy, Abby Lancaster, Destiny Lee, Jacob Lee, Eli Rector, Leigh Ann Vanderford

Teachers’ Honor Roll

3rd Grade

Reid Barnado, Zander Campbell, Amani Cosom, Araina Duncan, Kendra Duncan, Anna Eller, Chrisopher Garfias, Damija Gist, Jaleeah Grant, Kade Griffin, Brooklyn Harris, TyKavion Harris, Noelle Head, Aiden Hines, Aiden Ivey, Elijajuan Jeter, Kaitlyn Lawson, Daniel Lyons, Kierra Lyles, Seth McAbee, Roger McGee, Dylan Peahuff, Jalyn Porter, Khloie Sims, Kaylee Sorrell, Najyra White, Josiah Wilkins, Matthew Young

4th Grade

Aleigha Beard, Karlie Chapman, Payne Corbin, A.J. Garfias, Kayleigh Lawson, Aderikka Means, Nate Mitchell, Hayden Murphy, Hayleigh Murphy, Nolan Stines, Evan Sumner, Hailey Wells, Brandon White, Adrianna Wilburn, Maddie Williams, Mikiyah Worthy, Nataleigh Wright

5th Grade

Elizabeth Allen, Cassidy Armstrong, Xavier Barrett, Nancy Becknell, Crystal Crittenden, Lara Gory, Saderra Jeter, Luke Paris, Abby Phillips, Caroline Sanders, Za’Vion Smith, Tyger Suggs, Crystal Williams, Kaleigh Williams

