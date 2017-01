Jonesville Elementary/Middle Honor Rolls

JONESVILLE — These are the Principal’s and Teachers’ Honor Rolls for Jonesville Elementary/Middle School for the 2nd nine weeks of the 2016-2017 school year.

Principal’s Honor Roll

3rd Grade

Derek Burrell

Savanna Carpenter

Tia Davis

Madison Dunaway

Maggie Fowler

Emma Knox

Sienna Luman

Dreshawn Mills

Natia Mosqueda

Delaney Newton

Cally Palmer

Aniya Porter

Ka’Sten Sims

4th Grade

Hallie Burrell

Brittany Hamilton

Dawson Hyatt

Emma Inman

Hayden Knox

Jaiya

McKissick

Brianna Ndemeye

5th Grade

John Bogan

Taryn Cochran

Jesse Jones

Keiara Kendall

Noah Ketteman

Apollo Porter

Will Turner

Parker Wright

6th Grade

Ben Black

Bryson Dameron

Jackson Fowler

Jacob Gates

Jameson Holt

Koheen Minick

Ahlaysha Owens

Jayden Peterson

Jacob Robinson

Rosalinda Trejo

Lillie Grace Williford

Starr Young

7th Grade

Luke Burns

Moriah Goode

Abby Inman

Demetrius Smith

Emma Stover

Jake Tucker

8th Grade

Je’Meria Foster

Brianna Hughey

Erin Miller

Teacher’s Honor Roll

3rd Grade

Jeniyah Barber

Harley Blackwell

Gabby Castrejon

Kaydence Chadwick

Juan Cruz

Jayla Davis

Blake Dunnihoo

Leeland Edenfield

Layla Fleming

Za’Miya Harris

Adam Hicks

Libby Hickson

RJ Hughey

Daniel Ireton

Savanna Kendrick

London Ketterman

Jaidyn Knight

Luke Koepke

Hunter Revis

Akeem Shaw

Amaya Smith

Jeremiah Wilson

Olivia Worthy

Alyssa Wynn

4th Grade

Navaeh Beachem

Jamarious Brannon

Kennedy Coffer

Kevin Crosby

Lona Fleming

Christian Hughey

Callie Keisler

Nathan Koepke

Rylan Lancaster

Rahkeem Mayes

Symone Murphy

Ayden Owens

Cason Porter

Corbin Seek

5th Grade

Itzeli Cruz

Will Farr

Kodi Gallman

Sarah Henderson

Rahderious Mayes

Emily Nelson

Cameron Owens

Aubrey Revis

Hayden Tesner

Madison Woods

6th Grade

CJ Brannon

Karly Brown

Lily Canada

Makaily Covington

Ilani Farr

Jeb Gallman

Nickolas Ivey

Jason Lemons

Miley Robinson

Tatiana Tonsil

Garrett Vaughan

Bryant Whitlock

CJ Whitlock

7th Grade

Kenny Blanton

Dymia Brannon

Rachel Brewington

Caleb Bright

Hannah Copeland

Dalaney Davis

Tanner Duncan

Riley Gregory

Sarah Hart

Jamarion Jater

Eliza Petty

Kameron Taylor

Hayden Whitlock

8th Grade

Bailey Angel

April Case

Ingrid Cruz

Jenna Fleming

Elizabeth Green

Abbie Kerr

Iysis Smith

Asharia Wood

